Groene stroom ligt op schema voor klimaatdoel

Nederland ligt op koers om dit decennium de hoeveelheid duurzame energie op te wekken die is afgesproken in het Klimaatakkoord. De dertig Nederlandse regio’s hebben voldoende plannen voor zonne- en windenergie. Wel kan het elektriciteitsnet de komende jaren ‘een chronische belemmering’ vormen.

Den Haag

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na het wegen van de plannen die de zogeheten Regionale Energie Strategieën (Ressen) afgelopen zomer presenteerden. Het bureau schat in dat de productie van elektriciteit uit zon en wind aan het eind van dit decennium tussen de 35 en 46 terawattuur (TWh) zal liggen. In het Klimaatakkoord was 35 TWh afgesproken, ongeveer 30 procent van het totale elektriciteitsgebruik. ‘Ruim toereikend’, luidt daarom het oordeel van het PBL.

Volgens het planbureau wordt het wel een flink gepuzzel om het resultaat van alle duurzame energieprojecten af te stemmen met het elektriciteitsnetwerk. Dat zit op sommige plaatsen nu al aan zijn maximale capaciteit. Deze zomer meldde netbeheerder L..

