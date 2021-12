Universiteit Leiden zet mensentellers uit

Leiden

De Universiteit Leiden stopt voorlopig met het gebruik van apparaten die het aantal mensen tellen bij de ingangen van lokalen en zalen. De ‘classroom scanners’ leidden tot veel onrust en protesten onder medewerkers en studenten. Zij waren bang dat ze bespioneerd werden. Er komt een extern onderzoek naar het systeem. ‘We leren hiervan dat we met privacy nog zorgvuldiger moeten omgaan’, stelt Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur. De scanners waren vorig jaar ingezet om te controleren of er meer mensen in een ruimte waren dan vanwege de coronaregels mocht. <

