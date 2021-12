Homo- en bi-jongeren slapen slechter en zijn ongelukkiger

Den Haag

Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport. Het rapport verschijnt zodoende op Paarse Vrijdag, een dag waarop middelbare scholieren door paarse kleding te dragen hun solidariteit kunnen tonen met lhbti-jongeren. In het rapport Wat maakt het verschil? gaat het overigens alleen over lhb-jongeren, in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat deze jongeren ten opzichte van hun leeftijdgenoten vaker kampen met slaapproblemen (wat vaak gepaard gaat met concentratieproblemen en depressies), vaker overgewicht hebben en zichzelf drie keer zo vaak als ongelukkig beschrijven. Toch is er niet alleen slecht nieuws: in 2013 gaf 53 procent aan psychische problem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .