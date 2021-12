Veel Peter R. de Vries en Max op Twitter

Amsterdam

De gewelddadige dood van Peter R. de Vries was ook op Twitter dit jaar veelbesproken. De populairste tweet van het jaar is een bericht dat zijn zoon Royce de Vries een dag na de schietpartij plaatste. Daarin zei hij dat de grootste nachtmerrie van de familie werkelijkheid is geworden. De tweet werd veel geliket en gedeeld. De impact van de moordaanslag op de misdaadverslaggever was ook in het jaaroverzicht van Google te zien. De op een na populairste tweet in Nederland was een bericht van Formule 1-coureur Max Verstappen na zijn crash in de openingsronde van de Britse Grand Prix. Een andere populaire tweet was van Gregory Sedoc, die uitzinnig reageerde op de gouden medaille van atlete Sifan Hassan tijdens de Olympische Spelen. O..

