‘Zoek naar nieuwe woorden en vormen, zodat de dood weer een normaler onderdeel wordt van ons leven’

Den Haag

Dat staat in het advies Stervelingen – Beter samenleven met de dood dat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) vandaag publiceert. Het wordt aangeboden aan Tweede Kamerleden Ockje Tellegen (VVD), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP).

De dood is in toenemende mate ‘gemedicaliseerd’, licht RVS-voorzitter Jet Bussemaker toe. Nederlanders sterven tegenwoordig meestal in een zorginstelling. ‘Naarmate we meer kunnen genezen en langer leven, wordt het steeds moeilijker om te spreken over het einde. We duwen onze sterfelijkheid daardoor weg.’

Daar komt bij dat er minder standaardrituelen zijn, onder meer door ontkerkelijking en toenemende culturele diversiteit. ‘Mensen zijn vaak ontredderd als ze t..

