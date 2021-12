‘Stel goed gesprek over de dood niet uit’

Amersfoort

Een open omgang met de dood spreekt in Nederland niet vanzelf. Al lijkt dat wel zo als je afgaat op televisieprogramma’s als De Kist, Ik mis je en Over mijn lijk. Zo zichtbaar en bespreekbaar als op televisie is de dood echter nog niet in de levens van veel gewone Nederlanders.

Hij breekt een lans voor het ‘noaberschap’: buurtgenoten die samen een uitvaart verzorgen. ‘Zo ging het vroeger en dat kennen we nu bijvoorbeeld van de Achterhoek, maar die onderlinge zorg en steun bestaat ook elders, zoals op Terschelling. Daar timmert de een de kist, de ander zorgt voor de boerenkar en de buurvrouwen voor de bloemen. Rond de dood is in de afgelopen decennia veel weggeregeld en uit handen gegeven. Ik denk en hoop dat het..

