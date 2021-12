beeld anp

Meer tegenstanders van vaccinatieplicht

In Nederland is 36 procent van de bevolking voor een vaccinatieplicht, maar 43 procent is daar tegen. Dat constateert I&O Research in een onderzoek in opdracht van de NOS. Ook onder gevaccineerden is de verdeeldheid groot, daar is 41 procent het wel eens met een plicht, maar toch ook nog 36 procent tegen. <

Voor de tweede dag op rij 18.000 besmettingen

Voor de tweede dag op rij zijn er ongeveer 18.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 18.144 positieve tests. Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig daalt, en dat het geen vertekend beeld is. <

Kuipers: geef 60-plussers nu hun boosterprik

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wil dat zestigplussers allemaal direct een boosterprik krijgen, ongeacht wanneer ze hun laatste prik hebben gehad. Dat zei hij in het radioprogramma Sven op 1. De boostercampagne moet sneller, zegt Kuipers, want de prikken kunnen effect hebben op de druk in de ziekenhuizen. <

30.000 mensen willen aangifte tegen De Jonge

Het initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft tot dusver zeker 30.000 aanmeldingen opgehaald. Initiatiefnemer Mordechaï Krispijn, bekend als actievoerder tegen de coronamaatregelen, stelt dat hij in overleg is met juristen om te kijken hoe kansrijk de aangifte is en hoe die het beste ingediend kan worden. Volgens de initiatiefnemers deed De Jonge vorige week in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden. <

‘MH17-getuige kan niet gehoord worden’

Sergej Moetsjkajev, commandant van de 53e luchtafweerbrigade, kan niet getuigen in het omvangrijke strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17. De rechtbank had hem graag willen horen, maar Rusland werkt niet mee aan het rechtshulpverzoek. Dat werd woensdag duidelijk bij hervatting van de strafzaak in de beveiligde rechtbank op Schiphol. De Russische eenheid van Moetsjkajev is volgens het internationale onderzoeksteam verantwoordelijk voor het leveren van de Buk-raket die het toestel van Malaysia Airlines zou hebben neergehaald boven Oost-Oekraïne. <

Advocaat nabestaanden MH17: sorry zou schelen

De nabestaanden van vlucht MH17 hebben woensdag de houding van de vier verdachten in de strafzaak gehekeld. ‘Er is een totale afwezigheid van enige vorm van empathie’, zei advocaat Ruth Jager namens het Rechtsbijstandsteam. ‘Het zou veel pijn bij de nabestaanden wegnemen als er op een of andere manier sorry gezegd zou worden.’ <

beeld anp

Twee aanhoudingen om vuurwerk in bunkers

De politie heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de vondst van ruim 120.000 kilo illegaal vuurwerk, begin november in Duitse bunkers. Dat is de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachten zijn een 26-jarige man uit Olst en een 28-jarige man uit Raalte. <

Onderscheiding oud-SS’er wordt ingetrokken

De Brabantse gemeente Oosterhout heeft postuum een gemeentelijke onderscheiding ingetrokken die ze in 1979 toekende aan de Belgische SS’er Robert van Roosbroeck. Hij kreeg destijds de gouden erespeld van de stad. Van Roosbroeck werd in 1946 bij verstek door een Belgische rechtbank ter dood veroordeeld. <

Vuilverbrander AEB aan branchegenoot verkocht

De Amsterdamse afvalverwerker AEB (Afval Energie Bedrijf) komt in Rotterdamse handen. Het bedrijf is verkocht aan branchegenoot AVR Afvalverwerking, dat een bod uitbracht van 450 miljoen euro. Dat meldt de gemeente Amsterdam. De naam van AVR zong al enige tijd rond. Aan de verkoop ging een competitief proces vooraf, waarvoor verschillende gegadigden zich hadden gemeld. <

beeld anp

Engeland neemt meer coronamaatregelen

De Britse premier Boris Johnson heeft strengere coronamaatregelen voor Engeland aangekondigd. Mensen moeten bijvoorbeeld weer thuiswerken in een poging de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Ook wordt de mondkapjesplicht uitgebreid en is voor een bezoek aan nachtclubs en locaties met veel mensen voortaan een coronapas vereist. Johnson benadrukte dat omikron sneller oprukt dan andere virusvarianten. <

België gaat vrijuit voor koloniale kinderroof

België wordt niet veroordeeld voor het afpakken van kinderen die Belgen in de koloniale tijd verwekten bij Congolese moeders. De klacht van vijf van deze ‘metissenkinderen’ is verjaard en de praktijken waren destijds ook niet strafbaar, oordeelt de rechter. De vijf klaagsters werden in de jaren 40 en 50 geboren in de toenmalige Belgische kolonie. Het koloniale bewind vond dat de opvoeding van een kind van deels Europese komaf niet aan een Afrikaanse kon worden overgelaten en haalde de kinderen weg. <

Toch niemand vast voor moord op Khashoggi

Frankrijk blijkt toch geen verdachte te hebben gearresteerd van de spraakmakende moord op de Saudische journalist en regimecriticus Jamal Khashoggi. Er is sprake van een persoonsverwisseling. De dinsdag opgepakte Saudiër heeft dezelfde naam als de gezochte moordenaar, melden Franse media. <

Japanse miljardair aangekomen bij ISS

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa is woensdag aangekomen bij het ruimtestation ISS na een succesvolle lancering woensdagochtend. Maezawa bezoekt het ruimtestation ter voorbereiding op zijn toeristische retourvlucht naar de maan. <

Legerleider India door crash omgekomen

De hoogste officier van het Indiase leger is woensdag omgekomen door een helikoptercrash. De 63-jarige legerleider Bipin Rawat zat samen met een aantal andere hooggeplaatste officieren en zijn vrouw in een helikopter van Russische makelij, die verongelukte in de zuidelijke staat Tamil Nadu. Volgens de Indiase luchtmacht zijn dertien mensen om het leven gekomen, onder wie de vrouw van Rawat. <

Oud-stafchef werkt niet mee aan onderzoek

De voormalige stafchef van Donald Trump werkt niet meer mee aan een onderzoek naar de bestorming van het Capitool in januari. Mark Meadows zou woensdag verschijnen voor een parlementaire commissie, maar heeft volgens Amerikaanse media via zijn advocaat laten weten dat niet meer van plan te zijn. Hij zou hooguit nog schriftelijk vragen willen beantwoorden. De commissie reageerde woedend op het besluit van Meadows. <

beeld anp

‘Congres akkoord over afwending wanbetaling’

Amerikaanse senatoren hebben dinsdag (lokale tijd) een deal gesloten om een tijdelijke wet te creëren die de Democraten in staat stelt om wanbetaling op de nationale schuld te voorkomen zonder stemmen van de Republikeinse oppositie. Het Huis van Afgevaardigden keurde de oplossing goed tijdens een avondstemming. De Democraten kunnen in de Senaat wanbetaling op de nationale schuld afwenden door met een meerderheid van 51 van de 100 stemmen het schuldplafond te verhogen. <

ABN Amro verkoopt hoofdkantoor op Zuidas

ABN Amro verkoopt zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan vastgoedinvesteerder Victory Group. De bank krijgt 765 miljoen euro voor het pand dat het in zijn geheel zal blijven huren totdat de verbouwing van een pand in de Bijlmer is afgerond. Dat pand is naar verwachting in 2025 klaar. <

LEGO gaat fabriek in Vietnam bouwen

De Deense speelgoedfabrikant LEGO gaat een fabriek bouwen in Vietnam om beter aan de vraag vanuit Azië naar zijn plastic bouwsteentjes te kunnen voldoen. Het bedrijf trekt zo’n 1 miljard dollar of omgerekend zo’n 885 miljoen euro uit voor de fabriek die in de buurt van Ho Chi Minhstad komt te staan. <

‘Goede controle op financiering ontbossing’

Banken voeren al jaren beleid om ontbossing tegen te gaan, spreken klanten hierop indien nodig aan en ondernemen ook actie. Dat zeggen grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank in reactie op het rapport van milieuorganisatie Milieudefensie en duurzaamheidsonderzoeker Profundo over ontbossing. Daarin stellen de organisaties dat de grootbanken de afgelopen vijf jaar 3,1 miljard euro aan leningen hebben verstrekt voor goederen zoals soja die vaak ontbossing in de hand werken. <

beeld anp

Rechter: Deliveroo-koerier is zelfstandige

De maaltijdkoeriers van het internetplatform Deliveroo zijn zelfstandigen, oordeelt de arbeidsrechtbank in Brussel. Er is geen reden om de samenwerkingscontracten van de koeriers te veranderen in een arbeidsovereenkomst, stelt de rechtbank, die daarmee afwijkt van het standpunt van de arbeidsautoriteiten in België, de vakbonden en een aantal voormalige koeriers van Deliveroo. <

Shell werkt aan 120 snellaadplaatsen

Shell gaat in samenwerking met vastgoedbedrijf Annexum 120 snellaadplaatsen voor elektrische auto’s bij dertig supermarkten in Nederland bouwen. De stroom die uit de laadpalen komt is 100 procent groen en van Nederlandse bodem, aldus de partijen. Snelladers buiten de eigen tankstations zijn een groeiend segment voor Shell in Nederland. <

BKR: minder mensen met betaalproblemen

Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen is dit jaar iets verder afgenomen. Volgens Stichting BKR, die gegevens daarover verzamelde tot eind september, komt dat mede doordat mensen minder geld uitgaven aan horeca en vakanties door coronabeperkingen. De enige leeftijdscategorie die de eerste maanden van dit jaar meer problemen kreeg met betalingen zijn 60-plussers. <

Stadion De Goffert kan weer gebruikt worden

NEC kan gebruik blijven maken van stadion De Goffert. Onderzoek heeft uitgewezen dat spelen in een vol stadion veilig en verantwoord is als tribune-onderdelen worden versterkt. Het onderzoek volgde nadat in oktober in de thuiswedstrijd tegen Vitesse een deel van het vak voor de bezoekende supporters instortte. Die tribune begaf het toen fans op en neer sprongen. <