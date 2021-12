‘Ik kan echt een bijdrage leveren’

Drie jongeren die beginnen als zorgprofessional vertellen hun verhaal. ‘Je staat midden in de ellende en maakt mee dat mensen sterven aan corona.’

Sinds afgelopen weekend ondersteunen honderdtwintig studenten geneeskunde en verpleegkunde de zorgmedewerkers op de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam. Ze helpen bij taken als het wassen van patiënten. De studenten, die een cursus van anderhalve dag krijgen, gaan zich niet bezighouden met medisch-specialistische taken, zoals het bedienen van infuuspompen en beademingsapparatuur of het toedienen van medicatie. ‘Met de nieuwe golf aan coronapatiënten is het weer alle hens aan dek in de zorg’, meldt het Erasmus MC. De hoop is dat de studenten de druk op de ic-verpleegkundigen iets zull..

