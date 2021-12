‘Camera’s tellen alleen, volgen niet’

‘Haal ze weg, haal ze weg’, schreeuwt de Portugese linguïstiekstudent João Pedro, gesteund door een kleine honderd medestanders. ‘We zijn nu allemaal camgirls’, staat op een van de borden. ‘Lachen voor de camera’, staat op een ander. Bij aanvang van het protest was hij nog rustig, met een broodje hummus in de hand kwam hij aanlopen uit de collegezaal. Maar eenmaal meegesleept door de rest roept hij nu voor de ingang van het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden het luidst van iedereen.

Voor het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden demonstreren studenten uit onvrede over slimme camera's in de collegezalen.

Leiden

Om het aantal studenten tijdens de coronacrisis te registreren, heeft de Universiteit Leiden 371 slimme camera’s opgehangen boven de ingangen van haar collegezalen. Wat het bestuur bij de uitrol van het systeem niet had voorzien, was dat anderhalf jaar later de witte kastjes het onderwerp zouden worden van protesten.

De universiteit is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die zogeheten personentellers of classroom scanners invoert. Sinds het Leidse universiteitsblad Mare er vorige maand over is gaan publiceren, zijn ze een heet hangijzer. Een reeks artikelen over ‘#cameragate’ schept een beeld van een universiteit die achter de rug van haar studenten om een bigbrother-achtig systeem invoerde, en dat vervolgens nie..

