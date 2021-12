Schiphol stoot te veel stikstof uit voor beoogde groei, ingrijpende maatregelen noodzakelijk

Het stikstofvonnis van de Raad van State uit 2019 stelt het kabinet opnieuw voor problemen. Schiphol heeft te weinig stikstofruimte om het beoogde aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar te kunnen uitvoeren. Volgens een vertrouwelijk juridisch advies aan het kabinet komt de luchthaven zonder ingrijpende maatregelen niet in aanmerking voor de benodigde natuurvergunning.

Den Haag / Schiphol

Dat bevestigen meerdere bronnen in Den Haag tegenover de Volkskrant, nadat de NOS er woensdag als eerste over berichtte. Juristen hebben het kabinet de afgelopen weken met de neus op de feiten gedrukt, aldus ingewijden.

Om 500.000 starts en landingen per jaar mogelijk te maken, zou de overheid stikstofbesparende maatregelen in de omgeving van de luchthaven moeten nemen. Volgens de NOS zou de maximumsnelheid op de snelwegen rond de luchthaven omlaag moeten naar 80 kilometer per uur. Een andere mogelijkheid om extra stikstofruimte te scheppen is het gericht opkopen van veehouderijen in de omgeving. Als zulke maatregelen uitblijven zou het maximumaantal vluchten met minstens 6, en misschien wel 20 ..

