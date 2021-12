Beroep Kamer: ‘Stel kroondomeinen open’

Het gebeurt niet vaak dat de Tweede Kamer zich rechtstreeks tot de koning richt, maar in het geval van het kroondomein is een deel van de Kamer al jaren op jacht naar een politieke trofee.

Den Haag

Dinsdag deed zich de opmerkelijke figuur voor dat een Kamermeerderheid voor een motie stemde die koning Willem-Alexander oproept ‘een royaal gebaar’ te maken door het kroondomein het gehele jaar open te stellen voor publiek.

De motie was vorige week ingediend bij het debat over de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit door een Kamerlid van regeringspartij D66, Tjeerd de Groot. Zij werd mede ondertekend door Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Het was, wat in de Kamer heet, een ‘spreekt uit’-motie. Dat betekent dat de minister er geen oordeel over hoefde te geven.

Verantwoordelijk minister Carola Schouten (ChristenUnie) zou de Kamer vermoedelijk hebben ontraden voor de motie te stemmen. Eerder al, in 20..

