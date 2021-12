Rijksmuseum wil Rembrandt verwerven

Directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum wil ‘tot het uiterste gaan’ om het uit 1636 stammende schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt te verwerven voor Nederland, als het werk binnenkort op de markt verschijnt. Dinsdag werd bekend dat het werk mogelijk in de verkoop gaat nu de Franse regering heeft besloten het niet te kopen van de huidige eigenaar, de familie Rothschild. <

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2826 mensen met COVID-19. Dat zijn er 81 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds een week. <

beeld anp

‘Coronapas verloopt na 1 februari zonder booster’

De EU lijkt aan te sturen op een verplichte boosterprik binnen negen maanden om de coronapas vanaf 1 februari nog geldig te laten zijn. Nederland en de andere EU-landen krijgen zo drie weken langer dan aanvankelijk de bedoeling was, de tijd om een oppepprik aan te bieden. <

‘Geen rotavirus-vaccin voor werknemers’

De Gezondheidsraad vindt vaccinatie tegen het rotavirus voor werknemers, bijvoorbeeld die met kwetsbare groepen in aanraking komen, niet zinvol. Afgelopen zomer adviseerde de raad om kinderen te vaccineren tegen het rotavirus, dat ontsteking van maag en darmen bij vooral baby ‘s en peuters kan veroorzaken en heftig kan uitpakken bij deze groep. Ieder jaar belanden zo’n 3600 kinderen onder de 5 jaar met een rotavirusinfectie in een ziekenhuis. <

COA: noodopvanglocatie Zoutkamp langer open

De noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in het Groningse Zoutkamp kan langer gebruikt worden, meldt het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Het ministerie van Defensie stelt de locatie, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, tot 1 mei 2022 ter beschikking. De locatie is sinds augustus van dit jaar in gebruik voor de opvang van Afghaanse evacués. <

beeld anp

Huren stijgen in 2022 maximaal 3,3 procent

De huren in de vrije sector mogen vanaf het nieuwe jaar met maximaal 3,3 procent verhoogd worden. De maximale huurstijging voor duurdere huurwoningen is wettelijk vastgelegd, en hangt af van de inflatie, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mensen die in een sociale huurwoning wonen, krijgen niet met een verhoging te maken. Die huren zijn tot half 2022 bevroren. <

Nog geen besluit over boycot Winterspelen

Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over het wel of niet sturen van een regeringsafvaardiging naar de Olympische Winterspelen in China. Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) wil daarover eerst overleggen met de andere Europese lidstaten, zei hij dinsdag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. De Kamer verwierp twee weken terug nipt een motie van D66 om geen regeringsvertegenwoordiging naar Peking te sturen. <

Wolvin Hoge Veluwe doodt zwijnen en herten

De wolvin die sinds afgelopen zomer Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft ontdekt, doodt daar niet alleen moeflons. Er zijn ook dode, jonge wilde zwijnen gevonden en de parkdirectie denkt dat er ook edelherten en reeën zijn aangevallen. Hoeveel wild tot nu toe precies is gedood, is volgens de directie niet te zeggen, omdat lang niet alle kadavers worden gevonden. <

Ruim 3000 kilo illegaal vuurwerk gevonden

Nederlandse opsporingsdiensten hebben van 29 november tot en met zondag 5 december ruim 3000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, blijkt uit de wekelijkse vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om vuurwerk dat hoe dan ook verboden is in Nederland, niet om consumentenvuurwerk dat dit jaar niet verkocht mag worden vanwege het vuurwerkverbod. <

Taghi: liever levenslang dan namen noemen

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi hield dinsdag een vurig betoog waarom hij zal zwijgen in de rechtbank. Gevraagd naar communicatie die hij zou hebben gehad met medeverdachte Mao R. over de moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht, wilde hij ‘helaas’ niets zeggen. ‘Ik ga nog liever dood, of levenslang de isolatie in dan dat ik ooit iemands naam zou noemen om mezelf vrij te pleiten’, aldus Taghi. Verder deed hij er het zwijgen toe. <

S10 gaat in 2022 naar Eurovisie Songfestival

Zangeres S10 gaat Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de selectiecommissie van AVROTROS dinsdag bekendgemaakt. De 21-jarige Stien den Hollander – zoals de zangeres eigenlijk heet – zingt in het Nederlands, zoals ze altijd doet. Het is voor het eerst in elf jaar tijd dat Nederland meedoet met een Nederlandstalig lied, zegt directeur van AVROTROS Eric van Stade. <

beeld anp

Oudste postzegel niet verkocht om te laag bod

Op een veiling in Londen is de oudste postzegel ter wereld niet verkocht. Veilinghuis Sotheby’s vond het hoogste bod van omgerekend bijna 4,5 miljoen euro te laag. De verkopers hadden meer verwacht voor de Penny Black. Sotheby’s hoopte voor de postzegel uit 1840 minstens 4,7 miljoen tot een recordprijs van 7 miljoen euro te krijgen. <

Verdachte van moord op Khashoggi gearresteerd

In Frankrijk is een van de verdachten van de spraakmakende moord op de Saudische journalist en regimecriticus Jamal Khashoggi opgepakt. De man werd gearresteerd op een luchthaven bij Parijs toen hij op het punt stond een vliegtuig naar Saudi-Arabië te nemen. Volgens de zender RTL gaat het om Khaled Aedh al-Otaibi, een voormalig lid van de koninklijke garde. <

Demonstranten Brussel met traangas verjaagd

De Belgische politie heeft demonstranten tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel dinsdag met traangas verjaagd. Betogers probeerden het ministerie van Volksgezondheid binnen te dringen. De actievoerders slaagden er niet in binnen te geraken. Ze werden bij de ingang met wat duw- en trekwerk tegengehouden. De ingang raakte wel beschadigd. <

beeld anp

UNICEF: miljarden nodig voor noodhulp kinderen

Voor de wereldwijde noodhulp aan kinderen is volgend jaar een bedrag van zeker 9,4 miljard dollar (8,3 miljard euro) nodig, zegt UNICEF. De VN-organisatie schat dat meer dan 177 miljoen kinderen in 145 landen en regio’s hulp nodig zullen hebben. Het gaat om kinderen die zijn getroffen door humanitaire crises en de covid-pandemie, en die in grote nood verkeren. Het geschatte bedrag is het grootste ooit en bijna een kwart hoger dan in 2021. <

‘Vaccinatieplicht is een laatste redmiddel’

Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ziet vaccinatieplicht als ‘een laatste redmiddel’ in de strijd tegen de coronapandemie. Hij zei dinsdag op een persconferentie dat daarvoor pas kan worden gekozen als alle andere maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen onvoldoende effect hebben gehad. <

Meer doden op Java door uitbarsting vulkaan

Het dodental na de uitbarsting van vulkaan Semeru zaterdag op het Indonesische eiland Java is opgelopen tot zeker 34, meldde het nationale rampenbestrijdingsbureau dinsdag. Het ging maandag nog om 15 sterfgevallen. Zeker 68 mensen raakten gewond, velen van hen hebben brandwonden. Bovendien zijn er nog 17 mensen vermist en zijn er ongeveer 3700 personen ontheemd geraakt. <

Boeing krijgt weer grote order voor 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft opnieuw een grote order binnengehaald voor de 737 MAX. De lease- en investeringsmaatschappij 777 Partners bestelt nog eens dertig extra toestellen van dat type. Daarmee wordt een bestaande order vergroot naar 68 737 MAX-toestellen. Met de nieuwe order is een bedrag gemoeid van 3,7 miljard dollar. <

Hotelketen Hilton wil in Saudi-Arabië uitbreiden

De grote Amerikaanse hotelketen Hilton Worldwide is van plan zijn aanwezigheid in Saudi-Arabië enorm te gaan vergroten. Hilton wil het aantal hotels in het land gaan uitbreiden van de huidige 15 naar 75. De plannen werden aangekondigd bij een ontmoeting van de Saudische minister voor Toerisme en de topman van Hilton in de hoofdstad Riyad. <

Chinese Evergrande koerst af op wanbetaling

Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande lijkt niet op tijd aan zijn renteverplichtingen te hebben voldaan. Sommige houders van buitenlandse obligatieleningen van het concern hebben nog altijd geen rentebetalingen ontvangen aan het einde van een aflossingsvrije wachtperiode van dertig dagen na het missen van de oorspronkelijke deadline op 6 november. Evergrande dreigt daarmee officieel als wanbetaler te worden bestempeld. Eerder wist het concern steeds net op tijd aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. <

Meer banen in EU dan voor coronacrisis

In de Europese Unie zijn 100.000 meer mensen aan het werk dan voor de coronacrisis. In totaal hadden in het derde kwartaal 210 miljoen mensen een betaalde baan, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Het aantal mensen met werk steeg in de maanden juli, augustus en september met net geen 1 procent in de eurozone en EU. Het hardst groeide de werkgelegenheid in Ierland, Spanje, Litouwen, Estland en Griekenland. <

beeld anp

Shell weer voor rechter om bodemonderzoek

Shell wordt opnieuw geconfronteerd met een juridisch obstakel voor zijn plannen om bodemonderzoek te gaan doen voor de kust van Zuid-Afrika. Dit keer hebben lokale gemeenschappen het olie- en gasconcern voor de rechter gesleept om het seismisch onderzoek te blokkeren. Afgelopen vrijdag won Shell nog een rechtszaak over dezelfde kwestie, die was aangespannen door Greenpeace en andere milieuorganisaties. <

KVK: in november meer faillissementen

Het aantal faillissementen in Nederland is in november toegenomen. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) in zijn maandelijkse trendrapportage ging het om 153 tegen 99 in oktober. KVK stelt wel dat dit aantal nog relatief laag is in vergelijking met de periode van voor corona, toen er maandelijks ongeveer 250 faillissementen werden vastgesteld. <