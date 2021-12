Geen planbare zorg in 41 ziekenhuizen

Utrecht

In 41 Nederlandse ziekenhuizen, bijna zes op de tien, wordt geen planbare zorg meer verleend. Een week eerder waren dit er nog 25, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat om niet-kritieke behandelingen, zoals bijvoorbeeld knie-, heup- en staaroperaties. Ziekenhuizen schalen hun reguliere zorg af om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg kunnen blijven verlenen. Dat is zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen. Door een personeelstekort en relatief veel coronapatiënten in de ziekenhuizen houdt de druk op de zorg aan. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .