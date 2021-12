Zaak Joodse organisaties tegen FVD-leider Baudet

Amsterdam

Ze vragen de rechtbank in Amsterdam uitspraken van de leider van Forum voor Democratie (FVD) waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust onrechtmatig te verklaren. Het geding, dat gesteund wordt door vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, dient woensdag over een week. Baudet deed de uitspraken op een aantal momenten in november via sociale media. Hij zei onder meer dat ongevaccineerden ‘de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers zijn’. Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust, aldus de twee organisaties. Het Centraal Joods Overleg en het CIDI noemen de uitingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaus..

