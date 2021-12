Hof kan militairen Israël niet aansprakelijk stellen

Twee voormalige hoge bevelhebbers van het Israëlische leger kunnen in Nederland niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor oorlogsmisdrijven tegen de Palestijnse bevolking.

Ze genieten volgens het gerechtshof in Den Haag immuniteit omdat ze namens de Israëlische staat handelden. Het hof, dat dinsdag uitspraak deed in een civiele zaak, bekrachtigde daarmee een vonnis van de rechtbank.

De zaak is aanhangig gemaakt door de Nederlandse Palestijn Ismail Ziada. Hij verloor zes familieleden bij een luchtaanval in juli 2014, waarbij hun huis in de Gazastrook werd gebombardeerd. De Israëlische voormalige chef-staf en huidig defensieminister Benny Gantz en oud-luchtmachtgeneraal Amir Eshel leidden destijds de operatie. Ziada houdt hen verantwoordelijk voor het feit dat zijn familieleden om het leven zijn gekomen bij de bombardementen en vorderde een schadevergoeding.

Het hof oordeelde dat de Nederlandse rechter..

