Enschede

De gemeenteraad van Enschede heeft Roelof Bleker (54) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de beoogd opvolger van Theo Bovens (61), die sinds 2 oktober waarnemend burgemeester is in Enschede. Bleker is nu voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .