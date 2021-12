Stembussen open voor woord van 2021

Utrecht

De bevolking kon zelf woorden insturen waarvan ze vindt dat die een kansje moeten maken op de titel. Van Dale heeft uit alle inzendingen een top 15 samengesteld. Daarin staan verder ook veel woorden die tijdens de pandemie in zwang raakten, bijvoorbeeld: deltavariant, doorbraakinfectie, prikspijt en wappiegeluid.

Maar ook andere actuele zaken komen met een woord voor op de shortlist, zoals woonprotest.

Het woord anderhalvemetersamenleving won in 2020. De term kreeg 29,8 procent van de stemmen. In totaal werd er toen ruim 12.000 keer gestemd op de twintig woorden die Van Dale toen had genomineerd. De winnaar van 2021 wordt op 21 december bekendgemaakt. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .