Helft slachtoffers mensenhandel snel opnieuw slachtoffer door falende hulp

De helft van alle slachtoffers van mensenhandel is zo kwetsbaar dat zij binnen zeven jaar opnieuw slachtoffer worden van een delict. Gemeenten slagen er onvoldoende in deze groep hulp te bieden, als gevolg van wachtlijsten in de jeugdzorg en gebrek aan daadkracht bij het helpen van arbeidsmigranten.

Den Haag

Dat concludeert de nationaal rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar in de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020. In veel gevallen gaat het om ernstige delicten, zoals nieuwe mensenhandel, mishandeling, bedreiging en seksueel geweld.

Jaarlijks zijn tussen de 5000 en 7500 mensen in Nederland slachtoffer van mensenhandel. Minderjarigen en (arbeids-)migranten zijn bovengemiddeld vaak slachtoffer, omdat zij kwetsbaar zijn en afhankelijk. Bolhaar constateert een ‘moeilijk te doorbreken cyclus van onveiligheid en geweld’, met name voor minderjarigen. In veel gevallen hebben zij een moeilijke thuissituatie, of hebben zij in hun jeugd al andere problemen gehad.

jeugdzorg

In Nederland zijn de gemeenten verantwo..

