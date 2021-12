Krijgt statushouder eerder een huis? ‘Er moeten knopen doorgehakt worden’

Elfduizend statushouders wachten in asielzoekerscentra op huisvesting, terwijl er een tekort van honderdduizenden woningen is. Krijgen zij voorrang op de reguliere huizenzoeker? In zekere zin wel, zeggen deskundigen. ‘Maar daarvan moeten vluchtelingen niet de schuld krijgen.’

Het azc in Sneek. Nadat vluchtelingen een verblijfsstatus hebben gekregen, worden zij toegewezen aan een gemeente.

Delft

‘Het woningtekort komt door politieke keuzes, of eigenlijk het gebrek daaraan. Er moeten knopen doorgehakt worden’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvesting aan de Technische Universiteit Delft. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de huisvesting van statushouders. Al maanden verblijven meer dan elfduizend mensen met een verblijfsvergunning in asielzoekerscentra (azc’s), terwijl zij recht hebben op huisvesting.

De kern van het probleem zit volgens Boelhouwer in de Nederlandse woningmarkt. Naast een enorm tekort aan huizen – dit jaar zijn er naar schatting 297.000 te weinig – zijn er lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. ‘Gemiddeld duurt het wel zeven jaar voordat iemand aan de beurt is; in de grote steden meer ..

