‘Investeer geld dat naar bijlessen gaat in bijscholing leerkrachten en schaf alle bijlessen af’

Scholen zouden alleen bijlessen of huiswerkbegeleiding mogen aanbieden als dit voor alle leerlingen kosteloos toegankelijk is, adviseerde de Onderwijsraad dinsdag. Sezgin Cihangir, directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut, bepleit een andere oplossing: schaf alle bijlessen af en investeer in het bijscholen van leerkrachten.

Amstelveen

Geloof hem of niet, maar het liefst zou Sezgin Cihangir zijn succesvolle bedrijf vandaag nog opdoeken. Het Nederlands Mathematisch Instituut, dat hij tien jaar geleden oprichtte met zijn twee broers (beiden wiskundigen, zelf is hij gepromoveerd in de sociale psychologie), biedt op meerdere locaties in de Randstad rekenonderwijs aan. De leerlingen komen een keer per week na schooltijd naar een van de vestigingen, krijgen daar gedurende twaalf weken een intensief traject en zijn na afloop 1790 euro lichter, maar wel een vaardigheid rijker: ze kunnen foutloos rekenen.

‘Ik doe dit, omdat het moet’, zegt hij vanachter een kop koffie in een lichtovergoten klaslokaal in zijn hoofdkantoor in Amstelveen. ‘Wij geven privaat onderwijs omda..

