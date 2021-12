CBS: Kinderarmoede bereikt laagste niveau in vijfentwintig jaar

Het aantal kinderen dat in armoede leeft, was in vijfentwintig jaar niet zo laag als in 2020. Het percentage kwam uit op 6,9 procent, dat zijn 221.000 kinderen.

Den Haag

Daarmee daalde het aantal kinderen in armoede voor het zevende jaar op rij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoeksinstituut presenteert de bevindingen woensdag in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2021. Het aanhouden van de daling komt door de verbeterde economische situatie, die vanaf 2013 zichtbaar is, meldt het CBS. Daarvoor trokken de gevolgen van de economische crisis van 2008 een zware wissel op de koopkracht van mensen. Opvallend is dat ondanks de coronapandemie en de daardoor nieuw ontstane economische schade, het armoederisico vorig jaar opnieuw daalde. Volgens het CBS komt dat mede door de economische steunpakketten van de rijksoverheid. Volgens het CBS was ..

