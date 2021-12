OMT wil kerstvakantie een week vervroegen om besmettingen tijdens feestdagen te voorkomen

Den Haag

Het vervroegen van de kerstvakantie ‘kan nuttig zijn’ om besmettingen naar oudere familieleden te voorkomen, meent het OMT. De kerstdagen beginnen nu direct als de scholen dicht gaan. Volgens het deskundigenteam is het beter de periode tussen sluiting en de kerstdagen op te rekken, zodat men ‘in de eigen gezinsbubbel kan blijven’. Hierdoor neemt de kans op besmettingen af, evenals overdracht van het virus tijdens de Kerst, is de gedachte in het advies dat dinsdag verscheen. Het is dan wel belangrijk dat kinderen niet tussentijds al bij opa en oma gaan logeren.

Op de basisschool raken momenteel relatief veel leerlingen uit de bovenbouw besmet met het coronavirus. Vanaf 12 jaar speelt dat minder, omdat veel kinderen dan gevacc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .