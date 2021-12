Verdachte moord De Vries blijft in cel

Amsterdam

Kamil E., verdachte in de zaak van de moord op Peter R. de Vries, blijft voorlopig nog in de cel. Zijn advocaten hadden gevraagd hem vrij te laten omdat er volgens hen onvoldoende bewijs is dat hij iets met de moord te maken heeft. De rechtbank ziet echter nog wel voldoende redenen om hem in ieder geval vast te houden tot de volgende zitting, begin maart.

De 35-jarige Pool zelf ontkent in alle toonaarden. Hij heeft iemand op en neer naar Amsterdam gereden op de dag dat De Vries werd neergeschoten, vertelde hij eerder al, maar hij had geen weet van een moord. Ook dat hij een week daarvoor bij de locatie is gezien, ontkent hij. <

