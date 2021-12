Essentiële informatie over gaswinning Wadden mist

Utrecht

Er is meer informatie nodig over de effecten van gaswinning op bodemdaling in aardlagen, op natuur en op broedvogelkolonies. Ook gegevens over stikstofdepositie en het effect op archeologische waarden zijn onvoldoende in beeld. Bovendien is te weinig bekend over bodemdaling door de aanleg van de gastransportleiding. Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat had om een advies gevraagd, omdat er een besluit genomen moet worden over vergunningen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nodig heeft om naar gas te kunnen boren in de Waddenzee. De commissie adviseert de minister om een aanvullend rapport te laten maken voordat er eventueel vergunningen worden verleend. De NAM liet de rapportage maken door ingenieursburea..

