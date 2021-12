Extra herkansing voor eindexamenleerlingen

In 2020 waren er geen centrale eindexamens, dit jaar gingen de examens in aangepaste vorm door. De regels voor komend jaar zijn nog onduidelijk. Scholieren zijn bezorgd. ‘Ze hebben last van achterstanden door corona én lijden onder de onzekerheid of de scholen open blijven.’

Utrecht

De eindexamenkandidaten van dit schooljaar moeten een extra herkansingsmogelijkheid krijgen en de optie om hun examens te spreiden over meerdere perioden. Dat vindt de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt. Het voorstel lijkt op de maatregelen van vorig jaar. Toen mochten scholieren ook twee vakken herkansen en ervoor kiezen om de examens te spreiden over de eerste twee tijdvakken. Volgens de VO-Raad moeten deze regels in stand blijven, omdat de huidige examenklassen al twee jaar last hebben van allerlei coronamaatregelen en het nog onzeker is hoe de rest van het schooljaar eruit zal zien.

duimregeling

Vorig jaar mochten eindexamenleerlingen bo..

