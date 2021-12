Prinses Amalia viert haar achttiende verjaardag en is vanaf nu officieel troonopvolgster

De volwassen prinses Amalia wordt woensdag binnengeleid in de Raad van State en zal daar een toespraak houden.

Den Haag

Prinses Amalia heeft momenteel een tussenjaar. ‘Ze is veel aan het leren en is ook aan zichzelf aan het werken’, zei haar moeder vorige maand tijdens een staatsbezoek aan Noorwegen. Ondertussen bereidt Amalia zich voor op haar toekomstige studententijd en haar taken als troonopvolgster.

Een taak die ze vanaf vandaag officieel op zich mag nemen. Maar als het aan haar ligt, duurt dat nog even, zo zei ze in haar biografie die werd geschreven door cabaretière, zangeres en schrijfster Claudia de Breij. Als koning Willem-Alexander nu iets zou overkomen, vraagt Amalia haar moeder de rol van staatshoofd een paar jaar over te nemen.

Raad van StateAls beoogd troonopvolgster krijgt Amalia zitting in de Raad van State en in de afdeling advi..

