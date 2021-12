Dolfijn Oosterschelde dood aangetroffen

Anna Paulowna

De dolfijn die vanaf oktober rondzwom in de Oosterschelde in Zeeland, is zaterdagochtend dood aangetroffen. Dat meldt Stichting SOS Dolfijn. Op een foto is te zien hoe het dier op zijn kop aan het wateroppervlakte hangt. ‘Een passant trof het dier vanochtend levenloos aan in het water tussen Poortvliet en Scherpenisse en alarmeerde direct SOS Dolfijn’, aldus de stichting in een bericht op Facebook. ‘Medewerkers van het Reddingsteam Zeezoogdieren gaan ter plaatse om de tuimelaar vandaag te bergen.’ Het dier was op 23 november voor het laatst gezien, twittert de stichting. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .