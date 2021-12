Coronamars trekt 5000 demonstranten

Utrecht

Aan een protestmars tegen de coronamaatregelen in Utrecht deden zaterdag zo’n 5000 mensen mee, laat de gemeente weten. De demonstratie is rustig verlopen, aldus een woordvoerder. De demonstranten verzamelden zich in het park Transwijk. Eén demonstrant kan een proces-verbaal tegemoet zien voor een strafbare leus bij het park. Daarna liepen de betogers een route door de stad. De gemeente riep mensen op om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het maximale aantal mensen dat is toegestaan bij de demonstratie was van tevoren vastgesteld op 5700. <

