Run op afspraakloze boosterprik

Voor de boosterprik zonder afspraak voor zestigplussers was zaterdag zo veel belangstelling, dat de GGD Hollands Midden mensen naar huis moest sturen. De Patiëntenfederatie bepleit dat kwetsbare zestigminners voorrang moeten krijgen in de boosterprikcampagne.

Mensen staan in de rij voor een boosterprik, afgelopen zaterdag in Gouda.Â

Leiden

Er stonden zaterdag lange rijen bij de GGD-locaties in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden, waar mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen. Het werd zo druk op de drie priklocaties in de regio Hollands Midden dat het verkeer verstopt raakte. De parkeerplekken stonden op alle locaties helemaal vol en dat was niet de bedoeling. ‘Er komen bij de priklocaties ook nog mensen voor een eerste of tweede prik en er zitten testlocaties vlakbij’, legde een woordvoerster van GGD Hollands Midden uit. Direct bij opening van de locatie in Leiden om negen uur stond er al een rij van omgerekend zes uur. De GGD heeft mensen daarom ‘s ochtends al opgeroepen om niet meer te komen voor de vrije inloop.

Donderdag kregen 2000 mensen een b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .