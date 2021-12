Drijvende boerderij in Rotterdam is blijvertje

De Floating Farm in een verouderde haven op de grens van Rotterdam en Schiedam floreert. Het break-evenpunt komt in zicht en vanuit de hele wereld is er belangstelling. Mensen uit de omgeving hebben de circulair werkende boerderij in de armen gesloten; ze doen er boodschappen en leveren graag een bijdrage. ‘Wij leveren veel blijheid.’