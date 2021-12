Besmetting steeg sterk, behalve in Staphorst

Overal in Nederland is het aantal positieve tests in de afgelopen weken omhoog geschoten, het aantal nieuwe gevallen brak in november record na record. In de eerste dagen van december zit het land nog steeds op een voorlopige top. Aan Staphorst gaat die trend echter volledig voorbij. In de Overijsselse plaats daalt het aantal gevallen snel.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in november 502 positieve tests in de gemeente Staphorst. In oktober had het lintdorp 1072 bevestigde besmettingen. Daarmee was het toen de grootste brandhaard van het land. Het aantal coronagevallen in Staphorst is met 53 procent gedaald. En dat terwijl het aantal positieve tests in heel Nederland in diezelfde periode juist met 300 procent steeg, naar hoogtes die nog niet eerder zijn gezien tijdens de epidemie.

De GGD in de regio IJsselland, waar Staphorst onder valt, zegt dat de daling in november een gevolg kan zijn van de piek in oktober. ‘Door het grote aantal mensen in Staphorst dat ziek is geweest kan er sprake zijn van een grotere immuniteit’, laat de gezondheidsdienst weten. Daarnaast is het gedrag van de inwoners veranderd. ‘Wij denken dat mensen zich bewuster zijn geworden van de maatregelen en ook voorzichtiger zijn richting de kwetsbare mensen in hun directe omgeving.’ Ook de gemeente Staphorst zegt dat inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.

Buurgemeente Zwartewaterland was in oktober ook een grote brandhaard. De inwoners zijn, net als in Staphorst, overwegend gereformeerd. In Zwartewaterland daalde het aantal coronagevallen met 2,5 procent. In alle andere gemeenten, 350 in totaal, steeg het aantal positieve tests. Toen de huidige coronagolf in oktober aanzwol, gebeurde dat vooral op de Biblebelt. In november heeft het virus zich verspreid over het hele land. <

Op de intensivecareafdelingen is op dit moment geen sprake van een ‘code zwart’, waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet, maar het is er overvol. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Tien dagen geleden was de verwachting dat er 680 coronapatiënten op de ic zouden liggen, en dan zouden we volgens Gommers terechtkomen in een code zwart op de ic als er geen ‘keiharde maatregelen’ zouden komen. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares ligt de afgelopen dagen rond de 600. ‘Op dit moment is dus geen sprake van code zwart. Maar 600 coronapatiënten is nog steeds enorm veel, verpleegkundigen hebben het zwaar, en er moeten ook vandaag weer patiënten worden verplaatst tussen ziekenhuizen omdat sommige overlopen.’ Eind vorige week nam het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen af. Zaterdag lagen er nog 2670 patiënten met corona in het ziekenhuis.