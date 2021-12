In de jaren zestig gingen bisschoppen ontkerkelijking onder jongeren tegen met een beatmis

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 8: katholieke jongeren naar de beatmis.

Hulpbisschop Theo Hendriksen celebreert in 1967 een 'beatmis' in Tivoli in Utrecht.

In maart 1966 deed John Lennon, zanger en gitarist van de Engelse popgroep The Beatles, een geruchtmakende uitspraak. In een interview met de Engelse krant The Evening Standard zei hij dat The Beatles populairder waren dan Jezus Christus. ‘Het christendom zal versterven en verschrompelen, dat lijkt me wel duidelijk. Ik heb gelijk en zal het bewijzen.’

Christenen kwamen in het geweer. Tijdens een tournee van The Beatles door Amerika weigerden radiostations in de Amerikaanse Biblebelt nog langer plaatjes van The Beatles te draaien. ‘Deporteer The Beatles. Een warm onthaal hebben ze niet verdiend. Laten we ze uitroken. Ze zijn vijanden van de christelijke zaak’, schreef een krantenmagnaat. Een haastig excuus van John Lennon baatte niet.

De ve..

