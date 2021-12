Rustiger straatbeeld sinds avondlockdown

Den Haag

Mensen vertonen zich duidelijk minder op straat sinds de avondlockdown is ingegaan. Na 17.00 uur is praktisch alles gesloten en na die tijd gingen Nederlanders afgelopen maandag, dinsdag en woensdag minder naar buiten dan een week eerder. Dat meldt Dat.Mobility op basis van gegevens uit het Nederlands Verplaatsingspanel. In de eerste drie dagen van deze week begaf gemiddeld 34 procent van de Nederlanders zich tussen 17.00 en 24.00 uur buiten de deur. Een week eerder was dat bijna 39 procent. Mensen stapten vooral minder op de fiets. De onderzoekers hebben de bewegingen van een panel van 10.000 mensen gemeten met een app. <

