Adviseur: vraag WODC minder snel om advies

De Tweede Kamer en het kabinet moeten minder snel het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) om advies vragen. Dat staat in een eindverslag over de manier waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid samenwerkt met het wetenschappelijke instituut. Door de onderzoekers steeds met spoed om advies te vragen, komen ze volgens het rapport niet meer toe aan hun belangrijke werk. <

Queen staat weer op 1 in de Top 2000

Het nummer ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen staat dit jaar op nummer 1 in de Top 2000. Dat werd vrijdagmiddag bekendgemaakt in de uitzending van NPO Radio 2. Het nummer ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum staat op 3, een van de favoriete platen van de dit jaar overleden Peter R. de Vries. Het nummer werd op zijn begrafenis gedraaid. <

22 aanhoudingen bij klimaatprotest in Zeist

Bij een klimaatprotest in Zeist zijn vrijdag 22 demonstranten aangehouden, zegt de politie. De betogers waren naar het hoofdkantoor van pensioenfonds Zorg en Welzijn gegaan met de eis dat het fonds ‘onmiddellijk de miljarden terugtrekt die het heeft belegd in de fossiele sector’, aldus de betogers in een verklaring. <

Weer twee verdachten rellen aangehouden

De politie in Rotterdam heeft vrijdag weer twee verdachten aangehouden in verband met de rellen op de Coolsingel, op 19 november. De twee meldden zichzelf bij de politie nadat donderdag beelden waren getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. De ene verdachte is een 44-jarige Rotterdammer. Hij zou stenen naar ME-bussen hebben gegooid. De andere verdachte is een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. <

Moslims willen dat band Talpa en Meiland stopt

De moslimgemeenschap in Nederland roept Talpa op om de samenwerking met de tv-familie Meiland te verbreken. Een groot aantal moslimorganisaties uit het hele land doet deze oproep nadat er commotie is ontstaan over anti-islamuitspraken die ‘moeder’ Erica Meiland in haar biografie doet. Een aantal bedrijven verbrak de afgelopen twee weken de samenwerking met de familie omdat deze geen afstand deed van de uitspraken van Erica. <

Oud-Kamerlid Marijn de Koning overleden

Oud-Kamerlid voor D66 en oud-journalist Marijn de Koning is overleden. Dit meldde een woordvoerder van D66 vrijdag. Volgens de partij is zij afgelopen dinsdag overleden en gaat het om een natuurlijke doodsoorzaak. De Koning is 78 jaar oud geworden. De Koning zat voor D66 van 1994 tot 1998 in de Tweede Kamer. <

Brabantse zanger Arie Ribbens overleden

Zanger Arie Ribbens, bekend van nummers als ‘Polonaise Hollandaise’ en ‘Brabantse nachten zijn lang’, is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn platenmaatschappij DFM vrijdag bekendgemaakt. De zanger achter vele carnavalskrakers kampte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2015 moest de Brabantse feestzanger noodgedwongen stoppen met zingen als gevolg van beschadigde stembanden. Ribbens kreeg in 2009 longkanker. <

500 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in Ede

De politie in Ede (Gelderland) heeft in een woning 500 kilo illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. De 57-jarige bewoner is aangehouden. De politie kwam de vuurwerkhandelaar op het spoor, nadat een minderjarige jongen ernstig gewond was geraakt door een vuurwerkongeval. De jongen had illegaal vuurwerk gekocht, waarmee geknutseld bleek te zijn. Onderzoek leidde naar de verdachte. <

Circa 50 aanhoudingen bij Koerdische betoging

De politie heeft vrijdag ongeveer vijftig betogers aangehouden bij het gebouw van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Ze zijn overgebracht naar een politielocatie. Volgens de politie was er sprake van een bestorming. De actievoerders zouden Koerdische demonstranten zijn, ze namen deel aan een protest van DemNed, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan. <

Nieuwsuur krijgt Pieter Klein als hoofdredacteur

Onderzoeksjournalist Pieter Klein maakt de overstap van RTL Nieuws naar Nieuwsuur, zo maakten hij en Nieuwsuur vrijdagmiddag bekend. Hij volgt in februari Joost Oranje op als hoofdredacteur. Oranje gaat aan de slag als coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws. Klein was elf jaar werkzaam als adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Samen met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis beet hij zich de afgelopen jaren vast in het dossier van de toeslagenaffaire. <

Betrokkene bij ongeluk op A1 had slok op

De bestuurder van de kraanwagen die vrijdagochtend betrokken was bij het ongeval op de A1 bij Radio Kootwijk, had een flinke slok op. De 31-jarige man uit Voorthuizen had ruim twee keer zoveel gedronken als toegestaan, meldt de politie. De kraanwagen was van de weg geraakt, door de vangrail geschoten en in de middenberm terechtgekomen. Een andere auto is geraakt. <

Italiaanse antivaxer wil prik in neparm

Een Italiaanse vaccinweigeraar heeft geprobeerd zich in een neparm te laten prikken tegen corona. Hij wilde een verpleegster in een vaccinatiecentrum in het Noord-Italiaanse Biella om de tuin leiden met een ledemaat van siliconen. Hij werd aan de politie overgedragen. De kleur en de aanraking van de arm wekten argwaan van de gezondheidswerker, die vroeg de hele arm te laten zien. <

Oostenrijkse minister Nehammer nu kanselier

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer wordt de nieuwe bondskanselier van het land en gaat ook de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) leiden. Het bestuur van de regeringspartij heeft hem gekozen nadat partijleider Sebastian Kurz donderdag bekend had gemaakt uit de politiek te stappen. <

Verplichte quarantaine 2000 mensen Genève

Alle leerlingen en medewerkers van een internationale school in het Zwitserse Genève moeten verplicht in quarantaine vanwege de omikronvariant van het coronavirus die er is vastgesteld. Het gaat in totaal om 2000 personen, onder wie circa 1600 kinderen. De kantons Genève en Vaud hebben besloten dat de quarantaineperiode tien dagen duurt. <

Biden en Poetin gaan praten over Oekraïne

De Amerikaanse president Biden gaat met de Russische president Poetin in gesprek over de oplopende spanningen rond Oekraïne, waar pro-Russische rebellen in het oosten hopen op meer Russische steun. Door de opbouw van Russische troepen bij de grens wordt zelfs gevreesd voor een invasie. Volgens Moskou kan het gesprek volgende week plaatsvinden. <

Europa teleurgesteld na nucleair overleg met Iran

Europese diplomaten hebben teleurstelling en bezorgdheid uitgesproken over de voortgang van de gesprekken over het herstellen van het atoomakkoord uit 2015 met Iran. Zij concluderen na een nieuwe gespreksronde van vijf dagen in Wenen dat het regime in Teheran toch weer grote veranderingen heeft voorgesteld die eerder gesloten compromissen onderuit zouden halen. <

Shell mag olie zoeken voor kust Zuid-Afrika

Olie- en gasconcern Shell mag seismisch onderzoek doen voor de oostkust van Zuid-Afrika om naar olie te zoeken. Dat heeft een Zuid-Afrikaanse rechter bepaald. Greenpeace en andere milieuorganisaties wilden het onderzoek voorkomen omdat het schade zou toebrengen aan de natuur en dieren die daar zwemmen, zoals walvissen. De rechter vond de bewering dat er onherstelbare schade zou ontstaan ‘op zijn best speculatief’. <

Besmettingen stijgen snelst in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika stijgt het aantal coronabesmettingen sneller dan ooit tevoren vanwege de omikronvariant. De hoofdwetenschapper van het Zuid-Afrikaanse instituut voor overdraagbare ziekten, Michelle Groome, zegt dat vooral veel meer kinderen besmet zijn geraakt dan bij eerdere varianten. In de provincie Gauteng, waar de variant werd ontdekt, ligt het R-getal boven de 2. Dat betekent dat ieder besmet persoon gemiddeld meer dan twee mensen besmet met het virus. <

Maria Ressa mag naar uitreiking Nobelprijs

De Filipijnse Nobelprijswinnares en journalist Maria Ressa mag van een Filipijnse rechter naar de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede in de Noorse hoofdstad Oslo. Een journalist van het nieuwsmedium Rappler, opgericht door Ressa, heeft op Twitter foto’s van de rechtbankdocumenten geplaatst. Ressa is momenteel op borgtocht vrij in afwachting van het hoger beroep in haar rechtszaak. In 2020 werd ze veroordeeld vanwege cybermisbruik. <

Aanvoer zelftesten corona ligt op schema

De aanvoer van de voorraad van coronazelftesten ligt op schema, laat het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven weten. De extra voorraad zelftesten die besteld is zodat er voor de toekomst genoeg zelftesten zijn, komt vanaf vrijdag en zaterdag binnen. ‘Dan gaat het om miljoenen zelftesten’, zegt een woordvoerder. <

Moederbedrijf Blokker stelt beursgang uit

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, stelt zijn plannen voor een beursgang voorlopig uit. Het winkelconcern doet dat vanwege de ‘grillige marktomstandigheden’ in retailland, terwijl de organisatie juist gebaat zou zijn bij continuïteit en stabiliteit. MRG was naar eigen zeggen al een eind op weg met de voorbereidingen voor de beursgang. Die had volgend jaar moeten plaatsvinden. <

Werkgevers niet voor vaccinatieplicht

Nederlandse werkgevers zien vooralsnog weinig heil in de invoering van een vaccinatieplicht. Ze zijn groot voorstander van inentingen tegen het coronavirus, maar een verplichting zoals Duitsland wil invoeren gaat ze te ver. Een enkeling verwacht, hoe ongewenst ook, dat een verplichting onontkoombaar is. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke verklaring. <

Emiraten kopen 80 Franse straaljagers

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een overeenkomst gesloten om tachtig Rafale-straaljagers uit Frankrijk te kopen. De aankoop is onderdeel van een deal met een totale waarde van 17 miljard euro, die vrijdag werd getekend tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan de Golfstaat. Ook kopen de Emiraten twaalf militaire Caracal-helikopters van Airbus. <