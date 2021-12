Coronacijfers lijken te stabiliseren: in november meer gevaccineerde ouderen in ziekenhuis

Het aantal nieuwe positieve coronatesten lijkt te stabiliseren, op zo’n 21.500 per dag. Of de daling van de afgelopen paar dagen iets betekent, is afwachten. De teststraten van de GGD draaien op nagenoeg volle capiciteit, waardoor het de vraag is hoeveel positieve testen ‘gemist’ worden. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is wél licht gedaald.







