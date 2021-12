Den Haag

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten tijdens een inleidende zitting, waar ze terechtstonden voor opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts. K. liet tijdens de zitting weten akkoord te gaan met een psychiatrisch en psychologisch onderzoek, R. had zich tegen opname verzet. De in Bodegraven opgegroeide K. is ervan overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren misbruikt is door Van Dissel en een huisarts en dat hij getuige was van satanische kindermoorden. Zijn ongefundeerde verhaal werd omarmd en in online video’s verder verspreid door complotdenkers R. en Micha K. Bodegraven is de plaats waar tientallen complotdenkers, van wie een dee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .