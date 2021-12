Amsterdam

Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor het vroegtijdig signaleren van schulden bij inwoners. Wanneer rekeningen langere tijd onbetaald blijven, moeten woningcorporaties, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars gemeenten daarover informeren. De gemeente moet vervolgens hulp aanbieden.

Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, heeft de eerste resultaten in 138 van de 352 gemeenten op een rij gezet. Sinds 1 januari kwamen daar in totaal 154.000 meldingen binnen over huishoudens die één of meerdere betaalachterstanden hebben. In 17 procent van die gevallen ontstaat contact, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. En van de mensen die wordt bereikt, gaat 21 procent in op het aan..

