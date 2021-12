Eerder helpen bij schulden is niet zomaar geregeld: ‘Uiteindelijk is het accepteren van hulp een vrijwillige keuze’

Den Haag

Hamza Allaoui van de gemeente Rotterdam komt schrijnende gevallen tegen in zijn werk. Hij helpt Rotterdammers met financiële problemen. Zo stuitte hij op een man met een nulurencontract die leefde van 630 euro per maand - ver onder het sociaal minimum van circa 1200 euro per maand. Deze man beheerste de Nederlandse taal niet goed en was niet op de hoogte van de mogelijkheid voor aanvullende bijstand, vertelt hij. ‘Door geen gebruik te maken van voorzieningen leven sommige Rotterdammers structureel onder het sociaal minimum.’

Rotterdam houdt zich sinds 2017 bezig met het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij inwoners. Vanaf 1 januari moeten alle gemeenten verplicht actie ondernemen na signalen van verhuurders, water- ..

