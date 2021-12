Gezondheidsraad: ‘Vaccineer jong kind met verhoogd risico’

Het is verstandig om jonge kinderen die een verhoogd risico lopen op een ernstige vorm van covid een coronavaccinatie te geven.

De raad deed vrijdag nog geen uitspraak over het vaccineren van gezonde kinderen tussen de 5 en de 11 jaar. Dat advies volgt ‘binnenkort’.

Den Haag

Dat adviseert de Gezondheidsraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met het syndroom van Down, met een aangeboren hartafwijking of chronische longaandoeningen. De raad deed vrijdag nog geen uitspraak over het vaccineren van gezonde kinderen tussen de 5 en de 11 jaar. Dat advies volgt ‘binnenkort’.

Het Europees Geneesmiddelenbureau keurde op 25 november het kindervaccin van farmaceut Pfizer goed. Kinderen krijgen net als volwassenen twee prikken, maar wel met een lagere dosis werkzame stof: 10 microgram in plaats van 30 microgram. In de week van 13 december krijgt Nederland 42.000 kindervaccins door Pfizer geleverd.

Dat een kind door covid in het ziekenhuis terechtkomt, is uitzonderlijk. Sinds de pandemie begon zijn er 93 kinder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .