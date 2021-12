Hoe ethisch is een vaccinatieplicht? En zijn er christelijke argumenten voor of tegen zo’n plicht? De ethici Theo Boer en Govert den Hartogh verschillen fundamenteel van mening.

‘Als je bekijkt hoe we in deze situatie zijn terechtgekomen, dan valt vooral op hoe onvoorzichtig we zijn geworden.’

‘Voor mij ademt het spreken in termen van een prikplicht iets van maakbaarheid.’

Theo Boer, ethicus bij de Protestantse Theologische Universiteit: ‘Ik vind het getuigen van een deplorabele staat van de discussie dat we het nu hebben over een vaccinatieplicht. Dat is hoogst prematuur omdat er nog absoluut geen sprake is van ontwrichting van de samenleving. Er liggen ongeveer zeshonderd mensen op de ic en enkele duizenden in het ziekenhuis. Dat is heel erg, maar geen aanleiding voor een draconische maatregel als een prikplicht.

Vijftig jaar geleden hebben we een hele discussie gehad over vaccinatieplicht toen polio rondging. Die discussie is met een sisser afgelopen, omdat we hebben gezegd dat mensen op inhoudelijke gronden overtuigd moeten ..

