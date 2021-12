43 - Week 48: Christelijke jongeren willen meer oog voor klimaat in de kerk

Deze Week podcast

Christelijke jongerenorganisaties hebben onderzoek laten uitvoeren naar het toekomstbeeld en de zorgen van gelovige jongeren. Daaruit blijkt dat jongeren zich vooral zorgen maken over het klimaat. Maar schokkender is dat de kerk voor jongeren niet de plek is waar zij worden gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan.

Harmen Niemeijer, een van de initiatiefnemers: ‘Jongerenwerkers en predikanten zien zelf nog niet de urgentie om binnen hun gemeente klimaat op de kaart te zetten. Als dat je houding is, is het moeilijk geïnspireerd te raken. Jongeren willen wel, maar krijgen te weinig praktische handvatten.’

Sjirk, Cocky en Joram praten verder over het onderzoek.

Cocky in quarantaine, Joram en Sjirk jubelen

Cocky zit in thuisquarantaine, omdat corona heeft toegeslagen in Huize Drost. Sjirk en Joram bespreken samen de reacties van wat jullie als luisteraars bezig houdt. Zo is Sjirk het eens met een luisteraar die het zo jammer vindt dat er niet meer gezongen kan worden. Of: gejubeld. Sjirk blijkt een fervent liefhebber van zingen te zijn en was zelfs ooit lid van Vox Jubilans.

huilen om ongelukken met lachgas

Cocky werd deze week geraakt door het nieuws dat lachgas voor ontzettend veel problemen zorgt, onder meer bij verkeersongelukken. Vreemd, maar waar: lachgas is geen illegale drug. De relatiecoach - en moeder - maakt zich ernstig zorgen hoe zij haar vier kinderen kan behoeden voor potentiële gevaren.

Volgens Joram kunnen ouders minder krampachtig opereren door met hun kinderen in gesprek te gaan. En misschien een keer samen een bepaalde drug uitproberen om het zelf te ervaren. Cocky is het hier niet helemaal mee eens, maar ziet vooral heil in het samen met andere ouders in de smiezen houden wat kinderen uitspoken. Sjirk komt met een praktische tip.