Antiterreurpolitie lijdt onder haast en fricties

De afdeling van de politie die terrorisme, extremisme en radicalisering moet tegengaan, is door problemen met de organisatie niet goed in staat haar werk te doen.

Den Haag

Het ‘CTER-cluster’ weet wel verdachten op te sporen als er een concrete dreiging bekend is, maar het lukt onvoldoende bijvoorbeeld onbekende bewegingen en netwerken in beeld te krijgen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

Het cluster van de Landelijke Eenheid werd in 2017 opgericht na de aanslagen in Parijs en België. Dat gebeurde volgens inspecteur-generaal Henk Korvinus ‘onder grote (politieke) druk’. Het lukt niet om het eens te worden over werkwijze en prioriteiten. Daardoor werkt het cluster minder goed dan zou moeten.

Hierdoor ontstaan interne spanningen. ‘In sommige teams ervaren mensen een onveilige werkomgeving’, schrijft de inspectie.

De inspectie denkt dat het tijd zal kosten om zaken op orde te krijgen omdat daarvoor een ‘cultuuromslag’ nodig zal zijn. <