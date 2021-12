Hulporganisaties slaan alarm: miljarden nodig in strijd tegen hongersnood

Een groep van honderdtwintig internationale hulporganisaties roept wereldleiders op in actie te komen tegen de groeiende wereldwijde dreiging van hongersnood. In een brief vragen zij om miljarden euro’s voor de volledig financiering van hulpprogramma’s.

Londen

In het afgelopen halfjaar is het aantal mensen dat verkeert op de rand van een hongersnood schrikbarend toegenomen, schrijven de ngo’s: op dit moment lopen wereldwijd 45 miljoen mensen het risico te verhongeren. Om hen van voedsel te voorzien, is meer dan 6 miljard euro nodig. Daarom dringen de organisaties bij overheden aan meer geld te steken in humanitaire hulp en in het voorkomen van nieuwe humanitaire crises.

De brief verschijnt gelijktijdig met een vooruitblik op volgend jaar van de Verenigde Naties (VN). De organisatie verwacht volgend jaar een recordbedrag van ruim 36 miljard euro nodig te hebben voor hulp aan 183 miljoen zeer kwetsbare mensen. In totaal denkt de VN humanitaire hulp te moeten bieden aan 274 miljoen mensen - ..

