Verplichte vaccinatie? ‘Deze crisis is zo groot, duurt zo lang en heeft zoveel gevolgen’

Het woord vaccinatieplicht valt steeds vaker. Woensdag maande Ursula von der Leyen Europese landen na te denken over zo’n verplichting. Epidemioloog en OMT-lid Marc Bonten meent dat we op een punt staan waarop een dergelijke plicht overwogen moet worden. Klinisch ethicus Erwin Kompanje is van mening dat er nu nog geen goede onderbouwing is voor een drastische maatregel als een vaccinatieplicht.

Als je een epidemioloog vraagt hoe uit deze coronacrisis te komen, dan is er maar één antwoord, zegt Bonten. ‘Zorgen dat iedereen immuun is. De snelste, veiligste en goedkoopste manier daarvoor is vaccinatie. De huidige manier waarop we de vaccinatiegraad proberen op te krikken, zet te weinig zoden aan de dijk, dus dan moet er iets anders gebeuren. De optie van een plicht is dan een mogelijkheid.’

Volgens Kompanje is er weldegelijk een andere optie dan vaccinatieplicht: uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit. ‘Met dezelfde ziekenhuiscapaciteit als vijftien jaar geleden hadden we nu geen problemen gehad. Het aantal ic-bedden is de laatste vijftien jaar gehalveerd. We hebben de laatste anderhalf jaar niets gedaan om de capaciteit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .