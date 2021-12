Postduiven gestolen. ‘Vooral emotionele knauw is groot’

Steggerda

Luna is weg. Het wedstrijdhok van de vliegduivinnen is nagenoeg leeg. Tegen het vallen van de avond zitten de vogels die aan rovershanden wisten te ontkomen ineengekrompen in de volière. Nog maar acht stuks. ‘Ze hebben echt zo veel mogelijk meegenomen’, zegt Elco Homma (27) met een brok in zijn keel. Met een blik richting de ren: ‘De angst zit er nog in.’

De Kameleon meets Ocean’s Eleven in de Zuidoosthoek van Friesland, zou je gekscherend kunnen zeggen. Maar het is een persoonlijk drama. Hier, op het regenachtige erf achter de ouderlijke boerderij van de gebroeders Homma in het buitengebied van Steggerda, werden in de nacht van zondag op maandag zo’n honderd postduiven gestolen. Inclusief Luna, beste jaarling van Nederl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .