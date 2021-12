Uitstel van staatsbezoek Griekenland

Een voorgenomen staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland is uitgesteld wegens corona. Het bezoek zou plaatsvinden van maandag 13 december tot en met woensdag 15 december.

Den Haag

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet weten dat het uitstellen van het bezoek in goed overleg met de Griekse president Katerina Sakellaropoulou is genomen. Het staatsbezoek wordt uitgesteld vanwege het hoge aantal coronabesmettingen en de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

migratie

Tijdens het bezoek zou er onder meer aandacht zijn voor de betrekkingen tussen Nederland en Griekenland en andere landen op het gebied van economie en innovatie, duurzaamheid, migratie en mensenrechten. Als voorbereiding op het bezoek had het koninklijk paar vorige maand onder meer een achtergrondgesprek bijgewoond over migratievraagstukken in Griekenland. <