Tata gaat uitstoot eerder en verder verlagen

IJmuiden

Dat betekent dat de vergunningen van het staalbedrijf aangescherpt zullen worden. Ook komt er intensiever toezicht. Het bedrijf achter het hoogovencomplex bij IJmuiden heeft onder meer toegezegd dat de uitstoot van lood al eind 2023 met 70 procent naar beneden gaat ten opzichte van 2019. Eerder stond dit voor 2025 gepland. En begin volgend jaar bedraagt de reductie van zogeheten PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) 50 procent in plaats van 30 procent.

De overheid wil alle beloftes van Tata Steel zo veel mogelijk omzetten naar verplichte maatregelen. Door in te zetten op het aanscherpen van vergunningen wordt het bedrijf dan ook echt gedwongen om fabrieken en productieprocessen aan te passen. Ook moeten er vaker metingen komen, om vast te stellen dat Tata zich aan de doelen houdt. Volgend jaar gaat het RIVM twee keer onderzoek doen naar het neergedaalde stof in de omgeving. Daaruit moet blijken of de aanscherpingen effect hebben.

Tata Steel kondigde eerder al aan bij de staalproductie over te willen stappen op aardgas en uiteindelijk op waterstof. Waarschijnlijk duurt het alleen nog tot 2030 voordat het bedrijf zover is met zijn vergroeningsplannen. Daar wil de overheid niet op wachten; ook op de kortere termijn moet er schoner geproduceerd gaan worden. Eerder toonde onderzoek van het RIVM aan dat de gezondheid van met name kinderen in het geding is door de uitstoot van stoffen bij Tata Steel, zoals lood.

plan van aanpak

Voor demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) gaf die studie de doorslag om vanuit de overheid met een plan van aanpak te komen, zo laat hij weten. Volgens de bewindsman lost het plan niet direct alle problemen voor de omwonenden op. Wel betekent het ‘een versnelling naar een gezondere leefomgeving, met afspraken en regels waar Tata aan te houden is’. Een woordvoerster van Tata Steel geeft aan dat het bedrijf continu gesprekken voert met de overheid. Campagneleider Peer de Rijk van Milieudefensie zegt dat het plan aantoont dat klimaatbeleid op langere termijn goed kan samengaan met lokaal milieubeleid.

De dorpsraad van Wijk aan Zee, letterlijk onder de rook van de staalfabriek, vindt ook dat in de plannen ‘zeker goede dingen’ zitten, maar zou graag zien dat de overheid nog hardere afspraken maakt over de gezondheid van omwonenden. <