647 vogels in beslag genomen

Nederlandse instanties hebben in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën, drie kilo vlees, huiden, bontjassen en 2300 andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen.

Den Haag

De dieren en spullen werden opgespoord door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de douane en de politie, tijdens de deelname aan de internationale operatie Thunder 2021. Deze door Interpol gecoördineerde operatie richt zich op wildlife crime, de handel in beschermde dieren en planten.

dierziektes

Volgens de NVWA veroorzaken deze praktijken grote schade aan de biodiversiteit, is het dierenwelzijn in het geding en kunnen er daardoor dierziektes het land in komen. Vanwege de grote winsten die kunnen worden gemaakt, komt er in de landen van oorsprong vaak fraude, corruptie, bedreiging en geweld aan te pas. <

