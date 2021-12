Het tempo waarmee asbest in daken wordt verwijderd is sinds half 2019 afgenomen. Dat is ‘zorgelijk’, vindt staatssecretaris Steven van Weyenberg (Milieu). Met het huidige tempo duurt het nog dik tien jaar voordat de laatste asbest in Nederlandse daken is verwijderd, schrijft de demissionaire bewindsman aan de Tweede Kamer. <

Twee aanhoudingen na steekincident in azc

Twee bewoners van een asielzoekerscentrum in Budel in Noord-Brabant zijn aangehouden vanwege een steekincident in de nacht van dinsdag op woensdag. Beide mannen vochten een ruzie uit, waarbij klappen vielen en een mes werd getrokken. Een van de mannen werd gestoken, beiden raakten gewond. <

Eerste winterstorm van dit jaar is een feit

De eerste winterstorm van dit jaar is volgens Weer.nl officieel een feit. In het Waddengebied werd rond het middaguur een uur lang windkracht 9 gemeten. De storm is de eerste deze winter, aangezien woensdag de eerste dag is van de meteorologische winter. Er wordt uitgegaan van een storm als de wind gemiddeld in een uur een snelheid tussen de 75 en 88 kilometer bereikt (windkracht 9). <

beeld anp

Tientallen leden van drugsbende opgepakt

Bij invallen in Nederland en België heeft de politie woensdag 21 mensen aangehouden, onder wie acht in Nederland. De aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Spil van de drugsbende zou volgens de Belgische justitie een 67-jarige Nederlander zijn die in Maaseik woont. <

Kinderen in Rotterdam kunnen gratis met ov

Kinderen in Rotterdam van 4 tot 12 jaar kunnen vanaf 1 januari een jaar lang gratis reizen met het openbaar vervoer in de Maasstad. Het gaat eerst om een proef, meldde de gemeente Rotterdam woensdag. Met deze proef wil de gemeente het ov toegankelijker maken voor alle Rotterdammertjes. ‘Als kinderen gratis reizen met het ov, is het voor gezinnen veel goedkoper om met de tram, bus of metro te reizen’, stelt wethouder Judith Bokhove (mobiliteit). <

beeld anp

Boer: ik stak branden op mijn bedrijf niet aan

Zeven keer woedde er brand op een boerderij of in een woning van een boer uit Langbroek in 2018 en 2019. Behalve van financiële malversaties wordt deze Gert van S. ervan verdacht zeker drie van deze branden zelf te hebben aangestoken. Voor de rechtbank in Utrecht verklaarde hij woensdagochtend opnieuw dat hij onschuldig is. ‘Ik werd in die tijd zelf bedreigd.’ <

Piet Costa zwijgt op eerste procesdag

De rechtbank in Rotterdam is woensdag begonnen met de inhoudelijke behandeling van de grote drugszaak waarin Roger P. (50), alias Piet Costa, de hoofdverdachte is. Hij beroept zich in het proces op zijn zwijgrecht. Piet Costa, die eerder niet kwam opdagen tijdens verschillende inleidende zittingen, kwam naar de zitting in een rolstoel en hield zich schuil onder een capuchon. <

Farmers Defence Force verliest rechtszaak

De rechtbank in Den Haag heeft de klachten van de Farmers Defence Force over politica Sigrid Kaag afgewezen. FDF meende dat Kaag in het tv-programma Nieuwsuur, in een publicatie van persbureau ANP en in een LinkedIn-bericht onrechtmatige uitlatingen had gedaan en eiste 30.000 euro immateriële schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vorderingen woensdag afgewezen. <

‘Onderzoek naar gedrag in danswereld nodig’

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld. Volgens klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans start het onderzoek in januari. Dit onderzoek volgt op een eerder onderzoek naar misstanden in de turnsport. Volgens Koumans duiken dezelfde onderzoekers van het rapport ‘Ongelijke Leggers’ in de danssector. Dit zijn Marjan Olfers en Anton van Wijk van onderzoeksbureau Verinorm. <

Scannen van kentekens wordt nog niet verboden

De overheid mag voorlopig kentekens van auto’s blijven scannen om te kijken of de eigenaar boetes nog niet heeft betaald, of wordt gezocht door justitie. Belangenorganisatie Privacy First eiste in een kort geding dat de opsporingsmethode zou worden verboden, maar de rechtbank in Den Haag wees die eis af. De rechter doet geen inhoudelijke uitspraak over Automatic Number Plate Recognition, afgekort ANPR. <

Pesten op Franse school wordt wellicht bestraft

Pesten op school wordt in Frankrijk in de toekomst wellicht bestraft met boetes tot 45.000 euro. Zelfs een celstraf tot drie jaar behoort tot de mogelijkheden in een wetsvoorstel dat het Franse parlement bespreekt. Het voorstel heeft de steun van minister Jean-Michel Blanquer van Onderwijs en in het parlement lijkt een meerderheid erachter te staan. <

‘Polen mag even regels asielzoekers breken’

Polen, Litouwen en Letland mogen regels die asielzoekers beschermen tijdelijk opzijschuiven, als het aan de Europese Commissie ligt. Dat moet de EU-landen helpen de komst van vluchtelingen en migranten uit Belarus te verwerken. De drie lidstaten mogen asielzoekers in het vervolg zestien weken vasthouden in opvangcentra aan de grens met Belarus, stelt de commissie voor. Ze zouden ook langer de tijd krijgen om een asielaanvraag op te tekenen. <

Oude vliegtuigbom ontploft in München

Zeker vier mensen zijn gewond geraakt toen in het Zuid-Duitse München een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann zegt tegen Bild dat bij werkzaamheden een explosief van 250 kilo is geraakt. Dat ging af vlak bij een treinstation. <

Slachtoffer Epstein zegt dat ze Trump ontmoette

Een mogelijk slachtoffer van seksueel misbruik door de Amerikaanse zakenman en multimiljonair Jeffrey Epstein zegt dat ze door hem naar een huis van de latere president Donald Trump is gebracht. Ze zei niet wat voor ontmoeting het is geweest. Er was volgens haar geen sprake van ongepast gedrag, melden Amerikaanse media. <

beeld anp

Drie doden op school VS door schietpartij

In de Amerikaanse staat Michigan zijn dinsdag minstens drie scholieren doodgeschoten in een middelbare school. Bij de schietpartij in de plaats Oxford, ongeveer 65 kilometer van Detroit, raakten acht anderen gewond, onder wie een docent. De overige gewonden waren leerlingen. Een 15-jarige leerling is na de schietpartij gearresteerd. <

CNN schorst broer oud-gouverneur Cuomo

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft dinsdag (lokale tijd) zijn anchorman Chris Cuomo tot nader order geschorst. Aanleiding voor de maatregel waren onthullingen dat hij op journalistiek ongeoorloofde wijze zijn broer Andrew Cuomo had geholpen, toen deze als gouverneur van New York beschuldigd werd van seksuele intimidatie van medewerkers. Andrew Cuomo trad vanwege die beschuldigingen in augustus af. <

beeld anp

Ook Anode Energie valt om door gestegen prijzen

Energiemaatschappij Anode Energie vraagt binnenkort bij de rechtbank in Rotterdam faillissement aan, zo kondigt het bedrijf aan. De onderneming heeft zo’n 14.000 directe en indirecte klanten voor kleinverbruik. Volgens Anode kwam een partij waarbij het bedrijf energie inkoopt zijn verplichtingen niet na, waardoor het bedrijf gas en elektriciteit plotseling tegen de sterk gestegen marktprijzen moest inkopen. Dat redde het bedrijf niet, waardoor een bankroet onafwendbaar is. <

‘We kunnen strijd met Chinese zijderoute aan’

De Europese Commissie denkt met nieuwe miljardeninvesteringen de strijd met China om ontwikkelingslanden aan te kunnen. China mag met zijn Nieuwe Zijderoute al jaren voet aan de grond hebben in landen in Azië en Afrika, de EU kan haar achterstand goedmaken, verzekert commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van het zogenoemde Global Gateway-initiatief. <

NS-dochter Abellio weg uit Noordrijn-Westfalen

Abellio, dochterbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen, vertrekt begin volgend jaar uit Noordrijn-Westfalen. Het vervoersbedrijf verliest vanaf februari 2022 al zijn concessies in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat. De NS-dochter leed grote verliezen in Duitsland. Abellio begon daarom aan een herstructurering. <

Essent vindt nieuwe topvrouw bij PostNL

Energiebedrijf Essent heeft per 1 februari een nieuwe topvrouw. Resi Becker volgt dan interim-bestuursvoorzitter Suzan Schakenraad op. Becker komt over van PostNL, waar ze lid is van het uitvoerend comité en verantwoordelijk voor de Nederlandse post. ‘Leiding mogen geven aan een team van duizenden gedreven collega’s met de ambitie om Nederland concreet door de energietransitie te loodsen is eervol en zeer motiverend’, zegt Becker in een toelichting op haar overstap. <

Flink minder nieuwe auto’s verkocht

De autoverkopen in november waren fors lager dan die in dezelfde maand vorig jaar. Ook in de eerste elf maanden van het jaar bleven de verkopen achter, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties Bovag en Rai Vereniging. Die rekenen nog op flink wat nieuwe registraties van met name elektrische lease-auto’s in december voordat de bijtellingsregels weer veranderen. <

Vakantiebeurs wordt afgelast om pandemie

De Vakantiebeurs, die van 12 tot en met 16 januari zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, wordt afgelast vanwege de coronapandemie. Op de Vakantiebeurs komen veel exposanten uit de hele wereld en voor velen van hen is het te onzeker of en hoe ze kunnen komen, aldus een verklaring. <

beeld anp

Studie: Tel Aviv nu duurste stad ter wereld

De Israëlische kuststad Tel Aviv is de duurste stad ter wereld voor het dagelijks leven. Tel Aviv verdrong de Franse hoofdstad Parijs van de koppositie op de ranglijst van duurste steden die wordt samengesteld door het Britse blad The Economist. Volgens de onderzoekers komt dat door de sterkere Israëlische sjekel tegenover de dollar en hogere kosten voor boodschappen en transport in Tel Aviv. <

Sifan Hassan weer niet beste atlete ter wereld

Sifan Hassan heeft naast de prijs voor beste atlete van het jaar gegrepen. De 28-jarige atlete zag de World Athletics Award woensdag naar de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson-Herah gaan. Thompson won bij de Spelen in Tokio goud op de 100 meter, de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Hassan behoorde de twee jaar hiervoor ook tot de genomineerden, toen greep ze eveneens naast de titel. <