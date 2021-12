Noodopvang voor 350 vluchtelingen in Utrechts hotel

Een hotel in Utrecht gaat dienen als noodopvang voor maximaal 350 vluchtelingen. De gemeente verwacht dat de eerste mensen vanaf volgende week arriveren. Het hotel in Utrecht wordt nu door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klaargemaakt voor de nieuwe bewoners en bevindt zich aan de Biltsestraatweg.

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol door een hoge instroom en omdat statushouders moeizamer dan eerder doorstromen naar reguliere huisvesting. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra capaciteit. In de centrale opvanglocatie in Ter Apel is het al dagenlang te vol, aldus het COA eerder.

Een eerder Utrechts plan om vijfhonderd vluchtelingen te huisvesten in een voormalig casinopand werd gestaakt, omdat er volgens de gemeente en het COA te veel aan het pand verbouwd moest worden. De brandveiligheid in het gebouw was volgens de veiligheidsregio niet op orde.

